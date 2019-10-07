”В ваших руках”: Касса по безработице будет мотивировать безработных

”Статистика кассы по безработице показывает, что на рынке труда именно люди с низкой квалификацией находятся в группе риска. Конечно, не стоит ждать, когда работодатель направит на обучение, и обратит ли внимание работодатель на то, что можно было бы инвестировать в обучение и повышение квалификации работников. Осень — самое подходящее время для обучения и повышения квалификации, вечера длинные, и люди меньше времени проводят на улице. Первый шаг — зарегистрироваться на консультацию по карьере, и это в ваших руках”, подбадривает Андре.
В течение девяти месяцев этого года консультации по карьере посетило более 12 000 работающих людей. ”Большинство людей обращаются к консультанту по карьере не с вопросом, как дальше продвигаться по карьерной лестнице, а для того чтобы узнать, на кого стоит пойти учиться, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем. Консультант по карьере кассы по безработице знает, какие навыки стоит развивать, и что будет востребовано в будущем на рынке труда”, добавляет она.
На сайте www.töötajaõpi.ee можно зарегистрироваться на консультацию по карьере и почитать истории людей, которые пошли учиться. Также можно сделать тесты, для того чтобы понять, какая профессия вам подходит и узнать о возможностях, которые предлагает касса по безработице.
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