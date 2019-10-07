”В ваших руках”: Касса по безработице будет мотивировать безработных

В этом году, в течение первых девяти месяцев, через кассу по безработице на курсы пошло более 3200 работающих людей. Самый высокий показатель был в сентябре, когда более 1100 работающих людей начали проходить обучение, это больше чем когда-либо ранее.

Исполняющая обязанности руководителя отдела кассы по безработице по повышению квалификации и услугам по карьере Карин Андре подтверждает: ”Интерес к возможностям кассы по безработице заметно вырос и уже сегодня можно сказать, что к концу этого года с помощью кассы по безработице рекордное количество работающих людей повысят свою квалификацию. В то же время, есть еще много людей, которые могли бы пройти бесплатное обучение, но по различным причинам этого пока не сделали. Зачастую не хватает смелости сделать этот первый шаг”.

Мотивационная кампания кассы по безработице ”В ваших руках” направлена прежде всего на тех людей, которые не получили образование после основной или средней школы, доход которых средний по Эстонии или ниже этого. Карин Андре добавляет, что многие из них не находят время для повышения своей квалификации из-за каждодневных дел, детей, семьи и работы. Несомненно, сейчас правильное время задуматься о саморазвитии и узнать о возможностях кассы по безработице.