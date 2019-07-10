В Valio поступят первые в Эстонии молоковозы, работающие на сжатом природном газе
Осенью этого года Valio примет в эксплуатацию первый молоковоз, работающий на экологичном сжатом природном газе, сказано в пресс-релизе.
Осенью этого года Valio примет в эксплуатацию первый молоковоз, работающий на экологичном сжатом природном газе, сказано в пресс-релизе.
”Мы планируем заменить наши нынешние молоковозы более перспективными альтернативами, чтобы способствовать более экологически чистому производству. Новые молоковозы будут вместо дизельного топлива использовать как природный, так и биогаз”, — сказал исполнительный директор компании Valio Eesti Майдо Соловьев.
Молоковоз, который поступит в автопарк в этом году, работает на топливе ”природный газ+”, то есть использует комбинацию природного газа и местного биогаза. Биогаз по своей природе является на 100% местным возобновляемым топливом, которое производится из биологически разлагающихся отходов, сточных вод и ила от сточных, отходов от молочного хозяйства и из биомассы.
По словам Соловьева, использование более экологически чистого топлива значительно уменьшит углеродные следы предприятия.
”Молоковозы Valio проезжают в общей сложности приблизительно 1,6 млн км в год, и с помощью более экологически чистого топлива ”природный газ+” мы сможем уменьшить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, уже более чем на 350 тонн в год. Если перейти в будущем только на биогаз, то количество углекислого газа, выбрасываемого в воздух, будет практически близко к нулю”, — пояснил руководитель компании.
Вместе с этим он отметил, что у использования природного газа имеется сегодня также и своя теневая сторона. ”Природный газ хотя и дешевый, но пробег газового автомобиля получается приблизительно наполовину меньше нынешних 1000 км. Это означает, что грузовики должны заправляться несколько раз в день, что при нынешней сети газовых заправочных станций еще остается проблемой”, — пояснил он.
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