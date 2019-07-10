В Valio поступят первые в Эстонии молоковозы, работающие на сжатом природном газе

”Мы планируем заменить наши нынешние молоковозы более перспективными альтернативами, чтобы способствовать более экологически чистому производству. Новые молоковозы будут вместо дизельного топлива использовать как природный, так и биогаз”, — сказал исполнительный директор компании Valio Eesti Майдо Соловьев.

Молоковоз, который поступит в автопарк в этом году, работает на топливе ”природный газ+”, то есть использует комбинацию природного газа и местного биогаза. Биогаз по своей природе является на 100% местным возобновляемым топливом, которое производится из биологически разлагающихся отходов, сточных вод и ила от сточных, отходов от молочного хозяйства и из биомассы.

По словам Соловьева, использование более экологически чистого топлива значительно уменьшит углеродные следы предприятия.

”Молоковозы Valio проезжают в общей сложности приблизительно 1,6 млн км в год, и с помощью более экологически чистого топлива ”природный газ+” мы сможем уменьшить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, уже более чем на 350 тонн в год. Если перейти в будущем только на биогаз, то количество углекислого газа, выбрасываемого в воздух, будет практически близко к нулю”, — пояснил руководитель компании.

Вместе с этим он отметил, что у использования природного газа имеется сегодня также и своя теневая сторона. ”Природный газ хотя и дешевый, но пробег газового автомобиля получается приблизительно наполовину меньше нынешних 1000 км. Это означает, что грузовики должны заправляться несколько раз в день, что при нынешней сети газовых заправочных станций еще остается проблемой”, — пояснил он.