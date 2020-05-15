В условиях коронакризиса работодатели пытаются перехитрить работников

"Если вначале много спрашивали об уменьшении зарплаты, то теперь людей больше всего волнует размер оплаты труда, в том числе компенсация заработной платы от Кассы по безработице", — сказала специалист по связям с общественностью инспекции Кристель Абель.

Нередки, по ее словам, случаи прекращения трудовых договоров во время испытательного срока. Работодатели прекращают договора с формулировкой ”невыполнение цели испытательного срока”, хотя действительной причиной является экономическое положение фирмы. Таким образом они пытаются избежать необходимости сокращать работника. Также многие ожидают, что работник сам прекратит договор.

”Работники должны быть сами более внимательными в отношении того, с чем они соглашаются и что подписывают. То есть сначала нужно взвесить, является ли предложение работодателя разумным для работника. Например, если работодатель предлагать расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, у работника есть выбор: согласиться или отказаться”.

По словам Абель, количество обращений к юристам Инспекции труда резко выросло. К настоящему моменту ведомство реорганизовало работу и привлекло дополнительных юристов, чтобы покрыть спрос.

Также с середины апреля выросло количество заявлений комиссии по трудовым спорам.

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