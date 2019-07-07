В Украину пришла первая в истории партия нефти из США

Порт полностью готов к приему нефти, сообщил глава его администрации Игорь Ткачук. "В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке", — заявил он.

По информации издания Business Information Network, партия нефти приобретена публичным акционерным обществом "Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Прием нефти в береговые резервуары займет около полутора суток.

В одесском порту сообщают, что это — первая в истории Украины поставка нефти непосредственно из США. Следующий танкер с американской нефтью должен прийти в августе.

В апреле Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Как заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, такое решение было принято в ответ на "недружественные действия Украины".