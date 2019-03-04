В Турку остро не хватат программистов — ВУЗы переучивают инженеров

В регионе Варсинайс-Суоми отмечена острая нехватка программистов, пишет Yle.

Хорошо развивающаяся промышленность создала благоприятные условия для роста IT-компаний в регионе, и сейчас там существует потребность как минимум в тысяче новых работников.

ВУЗы Варсинай-Суоми стараются исправить ситуацию, организуя в регионе разнообразные образовательные программы. Одной из них является полугодовая программа дополнительного обучения, которая начинается в университете Турку.

- Речь не идет о том, что происходит какой-то масштабный рост именно в сфере информационных технологий. В Финляндии сейчас дела идут в гору, общество развивается, нужна новая программная инженерия, новые решения. Поэтому создалась острая потребность в специалистах, которые будут эти решения создавать. Мы поняли, что в регионе много людей обучались инженерии и электронике, но в этих сферах рабочих мест сейчас не так много, поэтому мы можем их переучить. Самое важное — это трудоустройство, — комментирует исследователь Туомас Мякиля из университета Турку.