В тупике: возможно, решение по минимальной зарплате примет правительство

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии (Eesti Ametiühingute Keskliit — EAKL) Пеэпа Петерсона время для договоренности между профсоюзами и работодателями о минимальной зарплате на 2020 год истекает — нужно прийти к соглашению до конца сентября.
Сегодня представители EAKL встретились в Рийгикогу с фракцией Центристской партии. "Говорили о том, в каком состоянии находятся переговоры с работодателями, почему совет уполномоченных EAKL не утвердил минимум в 578 евро, и что будет в случае, если работодатели решат не продолжать переговоры", — сказал Петерсон Delfi.
Профсоюзы хотели прояснить вопрос: сможет ли правительство в случае необходимости само определить размер минимальной зарплаты, если профсоюзы и работодатели не придут к соглашению.
"Они приняли нашу информацию к сведению, обсудят вопрос между собой, но в целом считают возможным, чтобы решение приняло правительство", — сказал Петерсон.
Профсоюзы, исходя из показателей экономики, настаивают на том, чтобы минимальная зарплата была не менее 600 евро.
Идеальным вариантом было бы договориться с работодателями до конца сентября, считает Петерсон. Если этого не произойдет, то профсоюзы надеются, что правительство само в декабре определит размер минималки.
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