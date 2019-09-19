В тупике: возможно, решение по минимальной зарплате примет правительство

Сегодня представители EAKL встретились в Рийгикогу с фракцией Центристской партии. "Говорили о том, в каком состоянии находятся переговоры с работодателями, почему совет уполномоченных EAKL не утвердил минимум в 578 евро, и что будет в случае, если работодатели решат не продолжать переговоры", — сказал Петерсон Delfi.

Профсоюзы хотели прояснить вопрос: сможет ли правительство в случае необходимости само определить размер минимальной зарплаты, если профсоюзы и работодатели не придут к соглашению.

"Они приняли нашу информацию к сведению, обсудят вопрос между собой, но в целом считают возможным, чтобы решение приняло правительство", — сказал Петерсон.

Профсоюзы, исходя из показателей экономики, настаивают на том, чтобы минимальная зарплата была не менее 600 евро.

Идеальным вариантом было бы договориться с работодателями до конца сентября, считает Петерсон. Если этого не произойдет, то профсоюзы надеются, что правительство само в декабре определит размер минималки.