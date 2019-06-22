В трубопроводе "Дружба" вновь нашли "грязную" нефть

На участке трубопровода "Дружба", который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Как сообщили РБК в "Транснефти", превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава", через который нефть поступает в Польшу.
Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион). Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена. Прокачку возобновили около восьми утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.
В компании уточнили "со слов белорусских коллег", что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белорусии. Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь — Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.
Принятый в России в 2002 году ГОСТ допускает содержание хлорорганических соединений в нефти до 10 ppm, большинство европейских и американских нефтепереработчиков считают нормальным уровень 1-1,5 ppm. В компании "Транснефть" сообщили, что в течение последнего месяца поставляет нефть по "Дружбе" в сторону Белоруссии по магистральному нефтепроводу Унеча — Мозырь с процентом по хлорорганике не выше 1,5 ppm.
Как говорится в сообщении на сайте польского оператора PERN, поставки нефти по трубопроводу из Белоруссии приостанавливались на несколько часов из-за превышения норм хлорорганических соединений. "Сегодня утром [20 июня] после дополнительных анализов последующих партий сырой нефти и подтверждения ее надлежащего качества прокачка была восстановлена. Нет угрозы поставкам сырья для клиентов PERN", — сообщила компания, подчеркнув, что в своих действиях руководствовалась установленной процедурой и договоренностями с нефтеперерабатывающими заводами. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подчеркнули, что инцидент является "результатом переключения очередных элементов инфраструктуры".
19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ — ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны.
"Белнефтехим" обнаружил в российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", повышенное в десятки раз содержание хлорорганических соединений, обладающих высокой коррозионной активностью. Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Транзит "грязной" российской нефти по нефтепроводу остановили и в Польше, после чего о временной остановке транзита российской нефти заявили на Украине, в Словакии и Германии. Вице-премьер Дмитрий Козак призвал тогда не политизировать проблему, заявив, что она носит технический характер.
Российское ПАО "Транснефть" выяснило, что источник загрязнения нефти находится на участке нефтепровода Самара — Унеча. Транзит "грязной" российской нефти по нефтепроводу остановили.
2 мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье, однако ранее отмечалось, что даже после этого система будет работать в "функционально ограниченном режиме", а на полное ее восстановление потребуется не менее полугода.
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В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. В рамках возбужденного уголовного дела арестованы четверо подозреваемых участников организованного преступного сообщества: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Еще двое объявлены в розыск.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая. Президент "Транснефти" Николай Токарев заявил, что компания прорабатывает новые механизмы, которые позволят очистить нефтепровод "Дружба" от некондиционной нефти быстрее, чем за 6-8 месяцев. В правительстве заявили, что ситуация с нефтепроводом "Дружба" не нанесла серьезный урон репутации России, и никто из контрагентов не отказался от поставок российской нефти.
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