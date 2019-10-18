18.10.2019, 07:50

В третьем квартале прибыль Coop Pank выросла за год на 31%, достигнув 1,52 миллиона евро


rus.delfi.ee
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Coopi kõneisiku sõnutsi saavad alkoholi toidukappi tellida vaid täisealised kliendid, kelle isik ja vanus on kaupmehele teada.Foto: Karin Kaljuläte

В третьем квартале этого года основанный на отечественном капитале Coop Pank заработал 1,52 миллиона евро прибыли, что на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. Банк заметно нарастил объем выданных в третьем квартале кредитов и привлеченных сбережений, и получил рекордное число новых клиентов.

В третьем квартале количество клиентов банка увеличилось на 4600. По состоянию на конец сентября число клиентов банка достигло 56 300, продемонстрировав 33% рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По сравнению с прошлым годом портфель кредитов Coop Pank вырос в третьем квартале на 39 миллионов евро. Росту способствовали все связанные с финансированием направления: жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. К концу третьего квартала объем портфеля кредитов банка достиг 418 миллионов евро, что на 37% больше, чем год назад.

За это же время привлеченных банком сбережений вырос на 69 миллионов евро и к концу третьего квартала достиг 478 миллионов евро, продемонстрировав 30% годовой рост.

В третьем квартале Coop Pank заработал 1,52 миллиона евро прибыли. За 9 месяцев банк получил 3,9 миллиона евро прибыли, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Важнейшим фактором роста прибыли стало увеличение доходов по процентам в связи с ростом портфеля кредитов.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что банк сохраняет быстрый рост уже третий год подряд. ”Coop Pank продолжил укреплять позиции на банковском рынке Эстонии. Нашему росту способствовали все увеличивающаяся известность банка, а также общая среди клиентов тенденция отдавать предпочтение основанным на отечественном капитале банкам. Мы также видим постоянно растущий интерес предприятий, поскольку, будучи местным банком, способны быстрее реагировать на их планы развития и принимать решения в отношении финансирования. Бизнес-клиентов также притягивает к нам процентная ставка по временно свободным средствам”, — отметил Ринк.

В конце мая этого года совет Coop Pank дал правлению указание запустить процесс подготовки к выводу акций банка на биржу. ”Подготовка к публичному размещению акций идет по плану, и мы рассчитываем вывести акции Coop Pank на Таллиннскую биржу еще в этом году. На конкретное время эмиссии может повлиять ситуация в мировой экономике и то, как такая ситуация будет отражаться на рынке акций”, — добавил Ринк.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу сентября число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 56 300. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов

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