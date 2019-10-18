В третьем квартале прибыль Coop Pank выросла за год на 31%, достигнув 1,52 миллиона евро

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что банк сохраняет быстрый рост уже третий год подряд. ”Coop Pank продолжил укреплять позиции на банковском рынке Эстонии. Нашему росту способствовали все увеличивающаяся известность банка, а также общая среди клиентов тенденция отдавать предпочтение основанным на отечественном капитале банкам. Мы также видим постоянно растущий интерес предприятий, поскольку, будучи местным банком, способны быстрее реагировать на их планы развития и принимать решения в отношении финансирования. Бизнес-клиентов также притягивает к нам процентная ставка по временно свободным средствам”, — отметил Ринк.
В конце мая этого года совет Coop Pank дал правлению указание запустить процесс подготовки к выводу акций банка на биржу. ”Подготовка к публичному размещению акций идет по плану, и мы рассчитываем вывести акции Coop Pank на Таллиннскую биржу еще в этом году. На конкретное время эмиссии может повлиять ситуация в мировой экономике и то, как такая ситуация будет отражаться на рынке акций”, — добавил Ринк.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу сентября число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 56 300. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов
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