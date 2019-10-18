В третьем квартале прибыль Coop Pank выросла за год на 31%, достигнув 1,52 миллиона евро

В третьем квартале количество клиентов банка увеличилось на 4600. По состоянию на конец сентября число клиентов банка достигло 56 300, продемонстрировав 33% рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По сравнению с прошлым годом портфель кредитов Coop Pank вырос в третьем квартале на 39 миллионов евро. Росту способствовали все связанные с финансированием направления: жилищный кредит, потребительский кредит, коммерческий кредит и лизинг. К концу третьего квартала объем портфеля кредитов банка достиг 418 миллионов евро, что на 37% больше, чем год назад.

За это же время привлеченных банком сбережений вырос на 69 миллионов евро и к концу третьего квартала достиг 478 миллионов евро, продемонстрировав 30% годовой рост.

В третьем квартале Coop Pank заработал 1,52 миллиона евро прибыли. За 9 месяцев банк получил 3,9 миллиона евро прибыли, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Важнейшим фактором роста прибыли стало увеличение доходов по процентам в связи с ростом портфеля кредитов.