В третьем квартале прибавилось около 5000 безработных

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Вооленс, уровень безработицы повысился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 3,8 процентных пункта. Преобладающая часть безработных оставалась без работы менее полугода. ”Работу как с полной трудовой занятостью, так и с частичной искали 34 100 безработных, а работу только с полной трудовой занятостью — 20 200 безработных. Возросла численность долговременно безработных, всего их было 9400”, — добавила Вооленс.

Занятых в третьем квартале было 652 700, из них 574 100 работали с полной занятостью и с частичной занятостью — 78 600 человек. ”По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень трудовой занятости снизился на 2,7 процентных пункта. Наибольшее количество занятых было среди 25–49-летних. Если численность работников с частичной занятостью в годовом сравнении оставалась примерно на том же уровне, то количество работников с полной занятостью уменьшилось на 24 200 человек”, — подтвердила Вооленс. Уровень трудовой занятости среди женщин составил 62,5% и среди мужчин — 70,3%.

По видам экономической деятельности самой высокой была занятость в обрабатывающей промышленности, однако в сравнении с тем же периодом прошлого года она снизилась. При этом в некоторых сферах деятельности количество занятых увеличилось, более всего — в строительстве.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.