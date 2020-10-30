В третьем квартале концерн Ekspress Grupp восстановил довирусные объемы бизнеса

Согласно промежуточному отчету компании за третий квартал, доход от продаж AS Ekspress Grupp в третьем квартале 2020 года составил 15,2 миллиона евро, а чистая прибыль 1,08 миллиона евро. За 9 месяцев доход от продаж составил 44,8 миллиона евро, а чистая прибыль 0,92 миллиона евро.

По словам председателя правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу, доход от продаж предприятия успешно восстановился после вызванного чрезвычайным положением спада, и в третьем квартале оставался на уровне предыдущего года, но за 9 месяцев все же суммарно сократился примерно на 6%. ”Если во втором квартале из-за осторожности покупателей наблюдалось явное снижение дохода от продаж, в третьем квартале мы видим восстановление оборота, особенно в показателях интернет-рекламы. На прибыльность положительно повлияли экономия расходов, скачкообразный рост доходов от цифровых заказов и восстановление доходов от рекламы. Тем не менее, мы с осторожностью смотрим в четвертый квартал, поскольку вызванные пандемией государственные ограничения снижают оборот платформы продажи билетов концерна в Латвии”, — сказала Рюйтсалу.

Чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 1,08 миллиона евро, что на 1,06 миллиона больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев концерн получил чистую прибыль в размере 0,92 миллиона евро, что на 1,16 миллиона больше, чем в 2019 году. Прибыль Ekspress Grupp до вычета процентов, износа и амортизации (EBITDA) в третьем квартале составила 2,23 миллиона евро, что на 0,91 миллиона евро больше, чем в прошлом году. EBITDA за 9 месяцев составила 4,56 миллиона евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27%. EBITDA за третий квартал включает 0,41 миллиона евро разовых мер государственной помощи в связи с вызванным коронавирусом кризисом.

В конце сентября на цифровые доходы Ekspress Grupp приходилось 48% общего оборота и 70% оборота медийного сегмента. В 2019 году доход от цифровых продаж составил 44% общего оборота и 68% оборота медийного сегмента. Росту способствовало количество цифровых подписок на публикации в изданиях Ekspress Grupp — в странах Балтии оно достигло 71 тысячи подписчиков, увеличившись более чем на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и на 42% по сравнению с концом 2019 года. Рост цифровых подписок ускорился в Эстонии, Латвии и Литве. ”В Эстонии, где мы предлагаем платный контент дольше всего, к концу третьего квартала количество цифровых подписок на публикации Ekspress Grupp по оценке Союзу медиапредприятий Эстонии составило 53% от общего объема рынка. Потенциал Латвии и Литвы также раскрывается, и количество цифровых подписок там быстро растет”, — сказала Рюйтсалу.