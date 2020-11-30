В третьем квартале экономика упала на 2%

Данные национальных счетов позволяют понять ситуацию в экономике. Экономический рост и спад измеряются в основном на основе ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в третьем квартале экономический спад был обусловлен прежде всего сферами транспорта и складского хозяйства, а также обрабатывающей промышленности. ”Значительное негативное влияние оказали также сферы операций с недвижимостью и услуг по проживанию и питанию. Заметно тормозил экономику также строительный сектор, где во втором квартале еще наблюдался рост”, — уточнил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние оказала финансовая и страховая деятельность, хорошо шли дела в энергетике, а сельское хозяйство показало высокую урожайность. Вклад в ВВП сферы информации и связи, которая раньше была одним из двигателей роста экономики Эстонии, был положительным, но скромным.

”В большинстве отраслей хоть и продолжился спад, хорошая новость заключается в том, что благодаря смягчению ограничительных мер чрезвычайного положения этот спад замедлился”, — подчеркнул Мюйрсепп.

Улучшение ситуации в торговле отразилось также на частном потреблении — оно сократилось лишь на 0,7%. Увеличились расходы прежде всего на продукты питания, домашний интерьер и товары для проведения досуга, выросли также затраты на услуги связи и здравоохранения. Вновь меньше тратилось на одежду и обувь, а также транспорт.

Экспорт в третьем квартале сократился на 8,6% и импорт — на 2%. Причиной послужило в основном сокращение грузоперевозок и транспортных услуг. Восстановление можно было наблюдать в экспорте товаров, который вырос благодаря вывозу электронных товаров на 3,9%. В целом, это был наиболее успешный квартал в части экспорта товаров на протяжении периода после этого же квартала прошлого года.

В первом полугодии вклад налогов в ВВП замедлил экономику, однако в третьем квартале, напротив, оживил, и прежде всего благодаря увеличению поступления акцизов. В потреблении правительственного сектора продолжился рост, преимущественно в связи с увеличением расходов на здравоохранение и образование.