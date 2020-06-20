В торговом центре Ülemiste открылся огромный магазин Reserved

Площадь магазина составляет 2800 м2, располагается он на двух этажах. На первом представлена женская одежда, на втором — детская и мужская.

Дизайн магазина выполнен в минималистическом стиле. Отмечается, что магазин приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями.