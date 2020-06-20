20.06.2020, 15:39
В торговом центре Ülemiste открылся огромный магазин Reserved
Сегодня бренд Reserved открыл в торговом центре Ülemiste свой самый большой магазин в Эстонии.
Сегодня бренд Reserved открыл в торговом центре Ülemiste свой самый большой магазин в Эстонии.
Площадь магазина составляет 2800 м2, располагается он на двух этажах. На первом представлена женская одежда, на втором — детская и мужская.
Дизайн магазина выполнен в минималистическом стиле. Отмечается, что магазин приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями.
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