20.06.2020, 15:39

В торговом центре Ülemiste открылся огромный магазин Reserved


EST 24
В торговом центре Ülemiste открылся огромный магазин Reserved
Reserved

Сегодня бренд Reserved открыл в торговом центре Ülemiste свой самый большой магазин в Эстонии.

Площадь магазина составляет 2800 м2, располагается он на двух этажах. На первом представлена женская одежда, на втором — детская и мужская.

Дизайн магазина выполнен в минималистическом стиле. Отмечается, что магазин приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями.

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