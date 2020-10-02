В торговом центре Nautica открывается модный магазин Bestbrands

”Открытие нового магазина в такое сложное время демонстрирует силу Nautica как центра. В центре Nautica мы открываем магазин Bestbrands абсолютно новой концепции. Bestbrands Superstore — не является аутлетом, однако предложения в нем будут лучше, чем в наших других, обычных магазинах. Классные бренды, хорошие цены, и все это — в центре Таллинна! Стоит прийти посмотреть”, — говорит Рауна Паула Руннель, менеджер по маркетингу компании Brandgate.

”Модный ассортимент торгового центра Nautica становится все лучше и лучше, и в открытии сегодня Bestbrands Superstore в Nautica мы видим свидетельство привлекательности центра Nautica как места модных покупок. Торговый центр Nautica предлагает не только отличные бренды для всех возрастов, но и бренды, которые не найти больше нигде в центре Таллинна, например, Tradehouse, House, Sinsay и многие другие. Центру Nautica исполняется 3 года, и в качестве подарка ко дню рождения мы рады приветствовать этот новый бренд, которым мы очень гордимся”, — добавил Рубен Горнищефф, член правления, Capfield.

Помимо открывающегося магазина Bestbrands Superstore, в торговом центре Nautica теперь есть обувной магазин Salamander с профессиональными консультантами, который помогут выбрать идеальную обувь или аксессуары.