В ТОПе газелей победила принадлежащая Дегтяренко компания из Ида-Вирумаа

Ида-вируская компания NV Trade OÜ, принадлежащая депутату маардуского горсобрания Николаю Дегтяренко, победила в ТОПе газелей, став самым быстрорастущим предприятием страны.

Дегтяренко рассказал ДВ, что фирма занимается продажей продуктов сланцехимии, однако на дополнительные вопросы отвечать отказался и попросил прервать интервью.

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