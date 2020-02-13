13.02.2020, 14:53
В ТОПе газелей победила принадлежащая Дегтяренко компания из Ида-Вирумаа
Дегтяренко: это не интервью, а допрос
В ТОПе газелей — рейтинге самых быстрорастущих предприятий, составляемом Äripäev — победила компания NV Trade, принадлежащая депутату маардуского горсобрания Николаю Дегтяренко, пишут "Деловые Ведомости".
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