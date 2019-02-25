В Taxify может появиться дешевая категория перевозок - на автомобилях возрастом до 19 лет



Нынешние водители Taxify недовольны, но закон находится на стороне фирмы.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Taxify Карин Касе, они действительно разослали работникам соответствующее письмо с представлением своих планов, чтобы оценить наличие интереса. ”Сейчас мы изучаем готовность водителей к этому шагу, поэтому более подробных комментариев дать трудно. Мы обязательно сообщим, если решим запустить новую категорию”, — сказал Касе.

Основной вопрос заключается в том, как старым автомобилям, двигатели которых не соответствуют установленным законом требованиям к такси, получить транспортную карту.

Кроме того, нововведение может повлиять на имидж: даже если клиент сознательно идет на дешевую цену, на ”корыте” он ехать все-таки не хочет. Также водителям таких машин из-за низких цен будет сложно свести концы с концами и честно платить налоги.

По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, в данном случае для отказа выдавать транспортные карточки нет оснований, поскольку в отношении предоставляемых через различные платформы услуг таксоизвоза не действуют требования по проявлению бережливости в отношении окружающей среды.

”Причина, по которой законодатель так поступил (установил различия между обычными такси и предоставляющими услуги посредством платформ), заключается в том, что изначально предоставляемые через приложения услуги виделись в другом свете, нежели сейчас. Согласно первоначальной идее, они были призваны уменьшить количество автомобилей в городе. То есть водитель за небольшую плату брал бы с собой в поездку условных соседей”.