В Тартуской университетской деревне меняется ценовая политика

Управляющая восемью общежитиями организация MTÜ Tartu Üliõpilasküla изменяет политику выставления счетов: теперь в стоимость аренды будут включены и все коммунальные платежи. Включая отопление, воду и канализацию, а также электричество. К тому же теперь у жильцов будет бесплатная возможность пользоваться стиральной машиной в прачечных самообслуживания.

Теперь плата за место в общежитии в течении всех месяцев года будет одинаковой. "При формировании стоимости проживания учитывались данные по каждому общежитию за последние три года. Цены не поднимались", — пояснила Delfi сотрудник Tartu Üliõpilasküla Майе Павлюк.

В случае холодной зимы расходы жильцов за проживания могут оказаться даже ниже, чем они были бы по действующей в данный момент системе.

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