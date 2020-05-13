В Тартуской университетской деревне меняется ценовая политика

Один из жителей тартуской университетского общежития недоуменно сообщил, что с июля плата за его комнату поднимается почти на 50 евро. Однако в действительности университетская деревня изменяет свою ценовую политику с тем, чтобы избежать нестабильности в годовом разрезе.
Управляющая восемью общежитиями организация MTÜ Tartu Üliõpilasküla изменяет политику выставления счетов: теперь в стоимость аренды будут включены и все коммунальные платежи. Включая отопление, воду и канализацию, а также электричество. К тому же теперь у жильцов будет бесплатная возможность пользоваться стиральной машиной в прачечных самообслуживания.
Теперь плата за место в общежитии в течении всех месяцев года будет одинаковой. "При формировании стоимости проживания учитывались данные по каждому общежитию за последние три года. Цены не поднимались", — пояснила Delfi сотрудник Tartu Üliõpilasküla Майе Павлюк.
В случае холодной зимы расходы жильцов за проживания могут оказаться даже ниже, чем они были бы по действующей в данный момент системе.
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