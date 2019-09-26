В Тартумаа начинается строительство мебельного завода

Общая площадь завода, который, согласно планам, будет открыт в первом квартале 2020 года, составит 3000 квадратных метров. Строительство обойдется в 1,4 миллиона евро. Наряду с частными инвесторами в строительство здания вложился Coop Pank.

По словам главы Velma Mööbel OÜ Вельо Кийгемяги, новое здание вместит все производство, которое на данный момент распределено по трем адресам в Тарту. На сегодняшний день в компании работают около 70 человек — большинство после завершения строительных работ станут работать в новом здании. ”Работа в одном здании будет способствовать повышению эффективности, поскольку это упростит планирование ресурсов и позволит направлять людей именно туда, где особенно не хватает рабочих рук. За счет этого высвободятся ресурсы на создание дополнительной добавленной стоимости”, — прокомментировал Кийгемяги.

В новом заводском здании будут использованы современные энергоэффективные решения. Так, в вентиляционной системе планируется применить отличающиеся высоким КПД управляемые преобразователями частоты вентиляторы, а в системе аспирации — использовать автоматические воздушные заслонки. Это позволит добиться существенной экономии электроэнергии.