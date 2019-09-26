26.09.2019, 12:50

В Тартумаа начинается строительство мебельного завода


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В Тартумаа начинается строительство мебельного завода
Фото: Йохан-Пауль Хион

В среду в промышленном парке Вахи под Тарту заложили краеугольный камень нового завода производителя мебели Velma Mööbel OÜ. В числе прочего новый завод будет производить посылочные автоматы Cleveron для крупнейшей американской розничной сети Walmart, значится в пресс-релизе.

Общая площадь завода, который, согласно планам, будет открыт в первом квартале 2020 года, составит 3000 квадратных метров. Строительство обойдется в 1,4 миллиона евро. Наряду с частными инвесторами в строительство здания вложился Coop Pank.

По словам главы Velma Mööbel OÜ Вельо Кийгемяги, новое здание вместит все производство, которое на данный момент распределено по трем адресам в Тарту. На сегодняшний день в компании работают около 70 человек — большинство после завершения строительных работ станут работать в новом здании. ”Работа в одном здании будет способствовать повышению эффективности, поскольку это упростит планирование ресурсов и позволит направлять людей именно туда, где особенно не хватает рабочих рук. За счет этого высвободятся ресурсы на создание дополнительной добавленной стоимости”, — прокомментировал Кийгемяги.

В новом заводском здании будут использованы современные энергоэффективные решения. Так, в вентиляционной системе планируется применить отличающиеся высоким КПД управляемые преобразователями частоты вентиляторы, а в системе аспирации — использовать автоматические воздушные заслонки. Это позволит добиться существенной экономии электроэнергии.

Руководитель банковским обслуживанием бизнес-клиентов Coop Pank — одного из инвесторов проекта — Ханс Пайома отметил, что банк принял решение о финансировании строительства производственного здания Velma Mööbel из желания помочь предприятию привести объемы производства в соответствие с ростом возможностей. ”Мы надеемся, что, оказывая поддержку растущим эстонским компаниям, мы вносим свой небольшой вклад в улучшение их конкурентоспособности”, — добавил Пайома.

Основанная в 1997 году компания Velma Mööbel OÜ производит мебель по индивидуальным проектам для коммерческих и частных клиентов. Предприятие продает продукцию на рынки Эстонии, Европейского союза и США. К числу наиболее известных клиентов Velma Mööbel относятся Cleveron, Selver и Kodumaja. На предприятии работают 70 человек. Оборот Velma Mööbel OÜ за 2018 год составил 4,2 миллиона евро. Компания находится в собственности 6 частных лиц, все из них работают на предприятии.

Краеугольный камень здания завода заложили в среду Мадис Хюнерсон (Coop Pank), Хели Кийгемяги (Velma Mööbel), Велье Кийгемяги (Velma Mööbel), Мерит Мянгли (Coop Pank), Ханс Пайома (Coop Pank).

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