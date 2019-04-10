10.04.2019, 21:35

В Тарту предприниматели демонстрируют радиоэлектронную борьбу в реальной боевой среде


rus.delfi.ee
EST
В Тарту предприниматели демонстрируют радиоэлектронную борьбу в реальной боевой среде
Henri Sutting

На Тартуском аэродроме проводится трехдневная выставка средств радиэлектронной борьбы, на которой около 30 международных и эстонских предприятий представляют работу своих изделий в ситуации реальной радиоэлектронной борьбы.

По словам руководителя отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальма, проводящееся в Эстонии уже во второй раз мероприятие предоставляет структурам обороны и безопасности возможность самим на месте испытать представленные в настоящий момент на рынке лучшие изделия и устройства, предназначенные для радиоэлектронной борьбы.

„От обычной выставки изделий оборонной промышленности настоящее мероприятие выделяется демонстрацией оснащения в обстановке реальной радиоэлектронной борьбы, т.е. в радиочастотной и электромагнитной среде. Посетители могут непосредственно сами испытать образцы техники и проверить их надежность”, — заметил Сальм.

Эстонские предприятия Threod Systems и Milrem Robotics представили, например, совместный комплекс, состоящий из дронов и автоматических наземных транспортных средств, который может использоваться на поле боя для дистанционного сбора информации и распознавания противника.

Открывший выставку изделий оборонной промышленности командующий Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель сказал, что цифровой мир не знает государственных границ.

„Для нас очень важно поделиться нашими знаниями и опытом и соединить их, чтобы в будущем быть способными надежно противостоять угрозам в киберсфере”, — отметил Сирель.

В международной выставке участвуют более 300 человек и представлено порядка 30 международных и эстонских предприятий.

В выставке участвуют следующие предприятия: Rohde & Schwarz, Textron Systems, PZL, L3 TRL Technology, Teledyne Defence & Space, SAAB, Chemring Technology Solution, AP Flyer, Patria, Glenair Nordic AB, Novator Solutions&National Instruments, CRFS Ltd, Communications Audit UK Ltd, Sagax Communications, SAAB Medav Technologies, Decodio AG, Battlespace Simulations, Hidrolab, Procitec, Tehnoturg-T Raadiosidekeskus, Milrem Robotics, Threod Systems, Rantelon, Invisible Interdiction, Sensofusion, Allen Vanguard.

ТОП

Представлено 28 стран: Эстония, Турция, Латвия, Венгрия, Сингапур, Польша, Индонезия, Хорватия, Чехия, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Испания, Алжир, Марокко, Южно-Африканская Республика, Бахрейн, Саудовская Аравия, Литва, Финляндия, Норвегия, Швеция, Тайвань, США, Канада, ОАЕ, Великобритания.

В рамках данного мероприятия позавчера и вчера в Тартуском уезде, в стрелковом тире Утсали Сил обороны были испытаны помехопостановщики, нарушающие связь с дронами; в испытаниях также участвовало эстонское предприятие Rantelon со своими помехопостановщиками.

Мероприятие Electronic Warfare & Military Cyber live 2019 ”Delivering Knowledge Through Demonstration” организовано Министерством обороны Эстонии, Союзом оборонной промышленности Эстонии и предприятием из Великобритании Tangent Link. Мероприятие ориентировано на конечных потребителей.

Читайте также: