В Тарту предприниматели демонстрируют радиоэлектронную борьбу в реальной боевой среде

По словам руководителя отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальма, проводящееся в Эстонии уже во второй раз мероприятие предоставляет структурам обороны и безопасности возможность самим на месте испытать представленные в настоящий момент на рынке лучшие изделия и устройства, предназначенные для радиоэлектронной борьбы.

„От обычной выставки изделий оборонной промышленности настоящее мероприятие выделяется демонстрацией оснащения в обстановке реальной радиоэлектронной борьбы, т.е. в радиочастотной и электромагнитной среде. Посетители могут непосредственно сами испытать образцы техники и проверить их надежность”, — заметил Сальм.

Эстонские предприятия Threod Systems и Milrem Robotics представили, например, совместный комплекс, состоящий из дронов и автоматических наземных транспортных средств, который может использоваться на поле боя для дистанционного сбора информации и распознавания противника.

Открывший выставку изделий оборонной промышленности командующий Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель сказал, что цифровой мир не знает государственных границ.