В Тарту предприниматели демонстрируют радиоэлектронную борьбу в реальной боевой среде

„Для нас очень важно поделиться нашими знаниями и опытом и соединить их, чтобы в будущем быть способными надежно противостоять угрозам в киберсфере”, — отметил Сирель.
В международной выставке участвуют более 300 человек и представлено порядка 30 международных и эстонских предприятий.
В выставке участвуют следующие предприятия: Rohde & Schwarz, Textron Systems, PZL, L3 TRL Technology, Teledyne Defence & Space, SAAB, Chemring Technology Solution, AP Flyer, Patria, Glenair Nordic AB, Novator Solutions&National Instruments, CRFS Ltd, Communications Audit UK Ltd, Sagax Communications, SAAB Medav Technologies, Decodio AG, Battlespace Simulations, Hidrolab, Procitec, Tehnoturg-T Raadiosidekeskus, Milrem Robotics, Threod Systems, Rantelon, Invisible Interdiction, Sensofusion, Allen Vanguard.
Представлено 28 стран: Эстония, Турция, Латвия, Венгрия, Сингапур, Польша, Индонезия, Хорватия, Чехия, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Испания, Алжир, Марокко, Южно-Африканская Республика, Бахрейн, Саудовская Аравия, Литва, Финляндия, Норвегия, Швеция, Тайвань, США, Канада, ОАЕ, Великобритания.
В рамках данного мероприятия позавчера и вчера в Тартуском уезде, в стрелковом тире Утсали Сил обороны были испытаны помехопостановщики, нарушающие связь с дронами; в испытаниях также участвовало эстонское предприятие Rantelon со своими помехопостановщиками.