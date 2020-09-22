В Тарту откроется первый KFC

По словам руководителя Lõunakeskus Марью Йеэдас, Astri Grupp всегда предлагали своим клиентам широкий выбор магазинов и качественные заведения общественного питания. ”Появление в Тарту известного на весь мир и популярного ресторана, несомненно, радостная новость, и я рада, что первый в Тарту ресторан KFC откроется именно в Lõunakeskus. Мы планируем и в дальнейшем учитывать пожелания наших клиентов и привозить в Тарту известные и всеми любимые бренды”, — сказала Йеэдас.

По словам исполнительного директора Apollo Grupp Маури Дорбека, для них было логичным решением открытие первого в Тарту KFC именно в Lõunakeskus. ”Без сомнения, Lõunakeskus — одно из популярнейших среди тартусцев мест для шопинга, предлагающих посетителям комфортную и современную среду. И именно поэтому мы решили открыть новый ресторан KFC в Lõunakeskus. Учитывая быстрое развитие бренда за последний год на эстонском рынке, мы надеемся, что оправдаем ожидания клиентов, и в будущем мы хотим предлагать легендарный вкус блюд KFC максимальному количеству клиентов”, — сказал Дорбек.

Помимо легендарных куриных крылышек KFC, ресторан предлагает широкий выбор других блюд, начиная от закусок и гамбургеров и заканчивая курицей во фритюре и десертами.