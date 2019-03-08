В Тарту будет представлена эстонская мода, созданная на основе материалов вторичного использования

”‎Мода, созданная на основе материалов вторичного использования — это творчество, которое рождается, когда материалы получают вторую жизнь,”‎ — комментирует Нийне. — В Эстонии довольно много дизайнеров, создающих подобные коллекции, и в эту субботу желающие смогут увидеть очень интересные решения.”‎

В рамках мероприятия гости смогут ознакомиться с творчеством Марлен Афанасьевой, Кярол Оти, Пилле Кюнгас, Эстер Сойдла и Кайри Лентиус.

Материалы для коллекции Афанасьевой были куплены в секонд-хендах, а их нарезка позволила получить новые ткани и узоры для пошива одежды. Одежда из коллекции Оти Kõik on TROIS также изготовлена из материалов вторичного использования, а при изготовления тканей использовались старые нитки и цветы со склада Nurmiko.

Творчество Пилле Кюнгас и Эстер Сойдла основывается на принципе безотходного производства, а творчество Кайри Лентиус наглядно покажет, как из старых одеял можно создать модные пиджаки и пальто.

Помимо показов мод, а также pop-up магазинов, посетителей ждут выступления ансамбля Öed и Уку Сувисте. Ознакомиться можно будет и с выставкой Pulss студентов модного факультета Эстонской академии художеств, руководителем которой является Лийзи Эесмаа.