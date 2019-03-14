В Таллиннскую городскую кассу за два месяца поступило 126,1 миллиона евро

Налоговые поступления составили 78,2 миллиона евро (16,4% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 76 миллионов евро (17,3%) и местные налоги — 2,2 миллиона евро (17,7%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 14,8 миллиона евро (18,2% годового объема), прочие доходы составили 377,6 тысячи евро (21,5%). От государства и из иностранных источников поступило 32,6 миллиона евро (21,5% запланированного на год). Городские инвестиции принесли за указанный период 62,5 тысячи евро или 0,5% от запланированного на год.

Выплаты за первые месяцы года произведены на сумму 122,3 миллиона евро (16,1% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 112,9 миллиона евро (18,3% ), выплаты на инвестирование — на сумму 9,2 миллиона евро (7,5%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 112,6 тысячи евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец февраля составил 55,3 миллиона евро.