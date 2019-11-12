В Таллиннском порту задержали финский грузовик за незаконный ввоз неотсортированных отходов

Возбуждено уголовное дело по статье, рассматривающей нарушение правил международной перевозки отходов в крупных объемах, пишет rus.err.ee.

В окружной прокуратуре отметили, что речь идет о серьезном нарушении, потому что отходы в больших объемах представляют опасность для окружающей среды и их необходимо складировать в соответствии с правилами.

Задержанный грузовик принадлежит финской фирме Suomen Öljykierratys Oy, которая получила в Эстонии лицензию на ввоз смешанных строительных отходов и отходов демонтажа. Вместо этого предприятие ввозило в Эстонии мусор, остававшийся после сортировки таких отходов. Инспекция окружающей среды аннулировала выданную фирме лицензию.