30.04.2020, 21:47
В таллиннском пассажирском порту построят новый круизный терминал
В старом порту Таллинна у круизного причала будет построен терминал, который в следующем году сможет одновременно принять 2000 туристов, пишет rus.err.
В старом порту Таллинна у круизного причала будет построен терминал, который в следующем году сможет одновременно принять 2000 туристов, пишет rus.err.
В Таллиннском порту считают, что нынешняя ситуация - лучшее время для начала строительства новых объектов.
"Актуальная камера" сообщила, что работы обойдутся более, чем в 13,5 млн евро. В зимнее время терминал планируется использовать для проведения мероприятий.
Ежегодно Таллинн принимает 300 круизных судов, на которых прибывают 600 000 пассажиров. Этот круизный сезон, как признают в Таллиннском порту, видимо, не состоится.
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