В таллиннском пассажирском порту построят новый круизный терминал

В Таллиннском порту считают, что нынешняя ситуация - лучшее время для начала строительства новых объектов.

"Актуальная камера" сообщила, что работы обойдутся более, чем в 13,5 млн евро. В зимнее время терминал планируется использовать для проведения мероприятий.

Ежегодно Таллинн принимает 300 круизных судов, на которых прибывают 600 000 пассажиров. Этот круизный сезон, как признают в Таллиннском порту, видимо, не состоится.