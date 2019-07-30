В таллиннском магазине клиент совершил ошибку на кассе самообслуживания. Охранник приковал его наручниками к столбу

Клиент счел это унизительным и обратился в суд. Все началось с того, что клиент приобрел в кассе самообслуживания товара на 7 евро и 61 цент.

После оплаты загорелся красный свет, но клиент его проигнорировал и стал выходить. Охранник задержал его и пристегнул наручниками к перекладине в ожидании приезда полиции. По прибытию полиции клиента освободили, но купленный товар не вернули. По мнению клиента, касса самообслуживания была сломана, в связи с чем он не смог нормально оплатить свои покупки.

Помимо денег за товар клиент потребовал у магазина 3000 евро компенсации за безосновательное задержание на 30 минут, применение физической силы и наручников. Он утверждает, что большую часть времени, что он находился прикованным, его могли видеть все другие посетители магазина.

В суде магазин парировал, что не отвечает за нанесенный охранником нематериальный ущерб и поведение, поскольку речь идет о работнике договорного партнера. ”При этом охранник не совершил противоправных действий, поскольку после того, как на кассе самообслуживания загорелся красный свет, у него на основании поведении истца появилось обоснованное подозрение, что истец хочет уйти из магазина, не заплатив за товары”.

По мнению сети, время, которое ушло на выяснение обстоятельств (30 минут), не было неразумным. Также клиента не видели другие посетители, поскольку его пристегнули наручниками в специальном месте, которое сразу же огородили занавеской.