В Таллиннском аэропорту появится ресторан KFC

Популярная сеть ресторанов быстрого питания KFC, которую в странах Балтии администрирует Apollo Group, наряду с точками в Тарту и Нарве планирует открыть и еще один ресторан в Таллинне.
Третий ресторан сети в столице будет располагаться в аэропорту. Когда он откроется, пока неясно, однако поиск персонала уже идут. Работа предлагается директору ресторана, помощнику директора и старшему смены.
Ресторанам в Тарту и Нарве также требуются директора и старшие смены.
Согласно плану, точки в Тарту и Нарве будут открыты круглосуточно.
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