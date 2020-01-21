В Таллиннском аэропорту появится ресторан KFC

Третий ресторан сети в столице будет располагаться в аэропорту. Когда он откроется, пока неясно, однако поиск персонала уже идут. Работа предлагается директору ресторана, помощнику директора и старшему смены.

Ресторанам в Тарту и Нарве также требуются директора и старшие смены.

Согласно плану, точки в Тарту и Нарве будут открыты круглосуточно.