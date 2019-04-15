В Таллинне впервые пройдет онлайн-ярмарка трудоустройства для молодежи

Как сообщается в пресс-релизе, ярмарка адресована молодежи от 13 до 26 лет, чтобы помочь им найти работу или занятие по душе на время летних каникул. Помимо вакансий в Эстонии и за рубежом будут предложены также варианты добровольческой работы.

В программе интересные вебинары, которые и в среду, и в четверг начнутся в 16 часов. Работу на лето или в свободное от уроков время предложат более 150 работодателей. В общей сложности молодежи будет предложено несколько сотен рабочих мест, таких как руководитель проекта, вожатый, учитель танцев и проч.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что важное место на ярмарке занимает добровольческая деятельность. ”Это хорошая возможность узнать о происходящем на рынке труда и приобрести необходимые для работы навыки. Так молодые люди смогут узнать, что им на самом деле нравится, обнаружить интерес к той или иной специальности или сфере, — пояснил Белобровцев. — Помимо новых знаний и опыта, через волонтерство ребята могут лучше разобраться в себе, что впоследствии поможет им в выборе карьерного пути. Обо всем этом можно узнать на ярмарке, так как на ее электронной странице будут проходить полезные вебинары, в том числе о том, как проявить предприимчивость”.

Представитель Эстонской Кассы по безработице Лийз Сеэме отметила, что более 20 работодателей предлагают работу 13-летним ребятам. Во время веб-ярмарки советами поделятся специалисты по построению карьеры, свои вопросы можно будет задать также в режиме live.