15.03.2019, 10:50

В Таллинне вновь состоится конференция мировых игровых компаний GameDev Days


rus.delfi.ee
EST
В Таллинне вновь состоится конференция мировых игровых компаний GameDev Days
GameDev Days

11 и 12 апреля в ”Котле культуры” соберется более 600 ключевых представителей крупнейших мировых игровых компаний, среди них создатели ”Angry Birds” Rovio Entertainment и разработчики ”World of Tanks” Wargaming.

В течение двух дней разработчики со всего мира обсудят последние тренды игровой индустрии, новые технологии в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также поделятся историями успеха, сообщается в пресс-релизе. Игровая индустрия с оборотом в более чем 100 миллиардов долларов давно оставила позади киноиндустрию и благодаря смартфонам стала частью повседневной жизни не только детей, но и взрослых.

Среди наиболее именитых спикеров конференции — российский художник-аниматор Макс Костенко, работавший над созданием персонажей для таких фильмов, как ”Фантастические твари и где они обитают” (2016) и ”Монстр-траки” (2017). Макс поделится своим опытом работы в Голливуде и расскажет о принципах разработки персонажей для блокбастеров.

Также в Таллинн приедет гейм-дизайнер и один из создателей популярного финского шутера Quantum Break Грег Лоуден. В 2017 он основал свою собственную компанию Convict Games, которая специализируется на создании игр с необычным сюжетом. Выступление Грега будет посвящено тому, как выстраивать нарратив игры и писать сценарии.

Помимо связанных непосредственно с созданием игр тем многие доклады и дискуссии будут касаться вопросов ведения бизнеса в игровой индустрии. Так стратегический менеджер Rovio Тимо Рахконен расскажет о слияниях игровых студий и привлечении капитала, а Микаель Лейнонен из MyGamez приоткроет секреты успешного продвижения европейский игр на китайском рынке.

”Конференция GameDev Days проводится в седьмой раз. Ее цель — развивать и культивировать индустрию игр в Эстонии, сделать это мероприятие интересным как для молодых разработчиков, мечтающих создать свою собственную игру, так и для профессионалов отрасли, готовых делиться полученным опытом и налаживать новые связи”, — рассказала главный организатор конференции Марианна Кряквина.

11 и 12 апреля в ”Котле культуры” будет также открыта бесплатная выставка игровых проектов Game Village, где каждый сможет протестировать новые разработки эстонских и зарубежных команд. Экспертное жюри и участники конференции выберут победителей, которых ждут призы от партнеров конференции.

Конференцию GameDev Days организует и проводит Ассоциация разработчиков компьютерных игр Эстонии (IGDA Estonia) при поддержке компании Creative Mobile и Фонда регионального развития ЕС.

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