В Таллинне вновь состоится конференция мировых игровых компаний GameDev Days

В течение двух дней разработчики со всего мира обсудят последние тренды игровой индустрии, новые технологии в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также поделятся историями успеха, сообщается в пресс-релизе. Игровая индустрия с оборотом в более чем 100 миллиардов долларов давно оставила позади киноиндустрию и благодаря смартфонам стала частью повседневной жизни не только детей, но и взрослых.

Среди наиболее именитых спикеров конференции — российский художник-аниматор Макс Костенко, работавший над созданием персонажей для таких фильмов, как ”Фантастические твари и где они обитают” (2016) и ”Монстр-траки” (2017). Макс поделится своим опытом работы в Голливуде и расскажет о принципах разработки персонажей для блокбастеров.

Также в Таллинн приедет гейм-дизайнер и один из создателей популярного финского шутера Quantum Break Грег Лоуден. В 2017 он основал свою собственную компанию Convict Games, которая специализируется на создании игр с необычным сюжетом. Выступление Грега будет посвящено тому, как выстраивать нарратив игры и писать сценарии.

Помимо связанных непосредственно с созданием игр тем многие доклады и дискуссии будут касаться вопросов ведения бизнеса в игровой индустрии. Так стратегический менеджер Rovio Тимо Рахконен расскажет о слияниях игровых студий и привлечении капитала, а Микаель Лейнонен из MyGamez приоткроет секреты успешного продвижения европейский игр на китайском рынке.