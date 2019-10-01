01.10.2019, 14:34

В Таллинне в День предпринимательства пройдет более 60 разных бизнес-семинаров


rus.delfi.ee
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Oleviste kirik
Oleviste kirikFoto: Madis Veltman

8 октября в Конференц-центре Виру пройдет Таллиннский День предпринимательства, в рамках которого состоится более 60 разных бизнес-семинаров на русском и эстонском языках для всех, кто интересуется данной темой.

Лейтмотив этого года — "Не бойся думать, сможешь сделать”, который ставит своей целью вдохновлять людей на открытие своего бизнеса и на достижение новых высот.

Впервые будет предоставлена возможность принять участие в программе открытых лабораторий, в рамках которой можно будет посетить Таллиннский технический университет, Таллиннскую техническую высшую школу и Таллиннский университет для того, чтобы наладить новые деловые связи и расширить сотрудничество в развитии товаров.

Вход на День предпринимательства бесплатный для всех участников.

По словам руководителя Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер тема этого года „Не бойся думать, сможешь сделать” родилась у бизнесменов из традиционной дилеммы: рисковать ли и делать что-то новое или оставаться в зоне комфорта и следовать проверенному безопасному пути.

”Мы конечно знаем, что любое смелое начинание составляет половину победы, но как
раз смелость это именно то, чего часто не хватает”, — пояснила Вахер выбор темы.

Для решения этой задачи на Дне предпринимательства всем коммерсантам
предлагается также принять участие в питчинге деловых идей, представить их вниманию экспертной комиссии. ”Это исключительная возможность придать своей идее ускорение, не опасаясь, что это повлечет за собой сопутствующие обязательства и риски, которые часто
сопряжены с предпринимательством”, — подчеркнула Вахер.

В качестве новинки в расписании появилась программа открытых лабораторий в рамках которой можно будет познакомиться с деятельностью Таллиннского технического университета, Таллиннской технической высшей школы и Таллиннского университета. ”Это прекрасная возможность получить представление об исследователях и работе лабораторий самых разных отраслей науки, а также найти необходимых вашему предприятию людей и партнеров для развития технологий производства продукции и услуг и повышения конкурентоспособности товаров”, — сказала Вахер.

В ходе Дня предпринимательства на семинарах будут делиться своими наработками как бизнесмены, так и профессиональные преподаватели, такие как Civitta Eesti, Союз изобретателей, Институт маркетинга, Налогово-таможенный департамент, Тартуский университет, Ассоциация женщин-предпринимателей, JCI, Союз производителей пищевых продуктов и другие. В разных залах можно будет ознакомиться с задачами и идеями для
развития бизнеса, а также с практичными решениями в сфере продаж, которые будут полезными также для расширения производства, маркетинга и распространения, найма персонала и технологических решений.

  • · От обдумывания целей — к смелости действий
  • · Женщины! Смелее в бизнес!
  • · Экспорт — где мои деньги?
  • · Чутье маркетинга — эффективный подход к продажам и продвижению
  • · 5 трендов маркетинга
  • · Калевипоэг и еж. Поехать на заработки в Финляндию или открыть собственное дело
  • · Kак распознать идеи, которые сработают в будущем?
  • · Эмоциональный интеллект как ключ к управлению
  • · Ответственное и социальное предпринимательство — это PR-трюк?
  • · Как организовать мозговой штурм или обучение генерированию новых бизнес-идей
  • · Снежинки — чтобы вести смелых
  • · Как преодолеть неуверенность в себе и обрести уверенность, чтобы решиться на большое дело
  • · И многое другое

Ознакомиться со всей программой Таллиннского дня предпринимательства,
а также записаться на семинары можно по ссылке: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/

ТОП

Кульминацией станет проходящее 9 октября торжественное гала-мероприятие, на котором определят победителей Таллиннского конкурса предпринимательства. Традиционно награды распределяются
в следующих категориях:

  • · Проект развития 2019
  • · Проект сотрудничества 2019
  • · Блестящий стартап 2019
  • · Событие года в области туризма 2019
  • · Создатель рабочих мест 2019
  • · Ответственный предприниматель 2019
  • · Решение будущего 2019

Помимо семи основных категорий, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и Целевым учреждением Высшие прикладные школы Эстонии, в день предпринимательства будут вручены также особые премии за лучшие научные прикладные работы года.

Ежегодный Таллиннский день предпринимательства пройдет в этом году уже в 15-й раз. Цель дня предпринимательства — выразить признание и благодарность предпринимателям, ободрить их реализовывать хорошие и отчаянные идеи, и предложить помимо новых знаний также возможности для расширения сети контактов. Таллиннский день предпринимательства организует Таллиннский департамент предпринимательства.

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