В Таллинне в День предпринимательства пройдет более 60 разных бизнес-семинаров

Лейтмотив этого года — "Не бойся думать, сможешь сделать”, который ставит своей целью вдохновлять людей на открытие своего бизнеса и на достижение новых высот.

Впервые будет предоставлена возможность принять участие в программе открытых лабораторий, в рамках которой можно будет посетить Таллиннский технический университет, Таллиннскую техническую высшую школу и Таллиннский университет для того, чтобы наладить новые деловые связи и расширить сотрудничество в развитии товаров.

Вход на День предпринимательства бесплатный для всех участников.

По словам руководителя Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер тема этого года „Не бойся думать, сможешь сделать” родилась у бизнесменов из традиционной дилеммы: рисковать ли и делать что-то новое или оставаться в зоне комфорта и следовать проверенному безопасному пути.

”Мы конечно знаем, что любое смелое начинание составляет половину победы, но как

раз смелость это именно то, чего часто не хватает”, — пояснила Вахер выбор темы.

Для решения этой задачи на Дне предпринимательства всем коммерсантам

предлагается также принять участие в питчинге деловых идей, представить их вниманию экспертной комиссии. ”Это исключительная возможность придать своей идее ускорение, не опасаясь, что это повлечет за собой сопутствующие обязательства и риски, которые часто

сопряжены с предпринимательством”, — подчеркнула Вахер.