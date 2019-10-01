В Таллинне в День предпринимательства пройдет более 60 разных бизнес-семинаров

В качестве новинки в расписании появилась программа открытых лабораторий в рамках которой можно будет познакомиться с деятельностью Таллиннского технического университета, Таллиннской технической высшей школы и Таллиннского университета. ”Это прекрасная возможность получить представление об исследователях и работе лабораторий самых разных отраслей науки, а также найти необходимых вашему предприятию людей и партнеров для развития технологий производства продукции и услуг и повышения конкурентоспособности товаров”, — сказала Вахер.
В ходе Дня предпринимательства на семинарах будут делиться своими наработками как бизнесмены, так и профессиональные преподаватели, такие как Civitta Eesti, Союз изобретателей, Институт маркетинга, Налогово-таможенный департамент, Тартуский университет, Ассоциация женщин-предпринимателей, JCI, Союз производителей пищевых продуктов и другие. В разных залах можно будет ознакомиться с задачами и идеями для
развития бизнеса, а также с практичными решениями в сфере продаж, которые будут полезными также для расширения производства, маркетинга и распространения, найма персонала и технологических решений.
- · От обдумывания целей — к смелости действий
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- · Экспорт — где мои деньги?
- · Чутье маркетинга — эффективный подход к продажам и продвижению
- · 5 трендов маркетинга
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- · Kак распознать идеи, которые сработают в будущем?
- · Эмоциональный интеллект как ключ к управлению
- · Ответственное и социальное предпринимательство — это PR-трюк?
- · Как организовать мозговой штурм или обучение генерированию новых бизнес-идей
- · Снежинки — чтобы вести смелых
- · Как преодолеть неуверенность в себе и обрести уверенность, чтобы решиться на большое дело
- · И многое другое
Ознакомиться со всей программой Таллиннского дня предпринимательства,
а также записаться на семинары можно по ссылке: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/
Кульминацией станет проходящее 9 октября торжественное гала-мероприятие, на котором определят победителей Таллиннского конкурса предпринимательства. Традиционно награды распределяются
в следующих категориях:
- · Проект развития 2019
- · Проект сотрудничества 2019
- · Блестящий стартап 2019
- · Событие года в области туризма 2019
- · Создатель рабочих мест 2019
- · Ответственный предприниматель 2019
- · Решение будущего 2019
Помимо семи основных категорий, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и Целевым учреждением Высшие прикладные школы Эстонии, в день предпринимательства будут вручены также особые премии за лучшие научные прикладные работы года.
Ежегодный Таллиннский день предпринимательства пройдет в этом году уже в 15-й раз. Цель дня предпринимательства — выразить признание и благодарность предпринимателям, ободрить их реализовывать хорошие и отчаянные идеи, и предложить помимо новых знаний также возможности для расширения сети контактов. Таллиннский день предпринимательства организует Таллиннский департамент предпринимательства.
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