В Таллинне утверждена детальная планировка нового технопарка в Мяннику

Технопарк расположен в историческом, но и сегодня интенсивно развивающемся районе промышленных зданий в Нымме, в Мяннику. На 22 участках можно строить здания типа stock-office высотой до четырех этажей, а также традиционные коммерческие, складские и производственные здания. В общей сложности детальная планировка дает право на постройку 65 зданий и сооружений.

Исполнительный директор Silikaat Grupp AS Яак Саарнийт отметил, что преимуществом Технопарка Silikaat в Мяннику является в первую очередь его местонахождение. ”Технопарк расположен всего в 10 минутах езды на машине от центра Таллинна. Логистическое преимущество обеспечивает быстрый доступ к центру города и к Вильяндискому шоссе. Развитая дорожная сеть и близость Таллиннской кольцевой дороги предоставляют возможность использовать транспортные средства любого размера и делают удобным соединение с портами в Таллинне и его окрестностях. От технопарка до центра Järve Keskus можно добраться всего за 5 минут”, — добавил Саарнийт.

”В технопарке ждут предприятия самого разного профиля, но больше всего выиграют те, чей коммерческий успех зависит от использования помещений типа stock-office, объединяющих под одной крышей производственные, представительские, складские и офисные площади. Сотрудники оценят хорошее транспортное сообщение с районами столицы, — сказал исполнительный директор Silikaat Kinnisvara Андрус Кыре. — Поскольку детальная планировка была утвержден городом лишь в июне этого года, в настоящее время есть место и для более масштабных девелоперских проектов. Все здания Технопарка Silikat будут построены в качестве индивидуальных решений”.

На территории технопарка Мяннику давно ведется производственная деятельность: уже в 1910 году здесь началось производство силикатного кирпича. AS Silikaat и сегодня производит в Мяннику строительные материалы. Помимо AS Silikaat, в технопарке расположены производственное здание Marmiton, а также офис и центральный склад Nevotex и Saunamaailm.

Девелопером Технопарка Silikaat является предприятие Silikaadi Tehnopark OÜ, сотрудничающее в этой связи с материнской компанией Silikaat Grupp AS и с Silikaat Kinnisvara AS.