В Таллинне состоится международная конференция, посвященная личностному росту и управлению

Как сообщают организаторы, конференция посвящена личностному росту и управлению. Возможность посетить лекции первоклассных спикеров на увлекательные темы есть не только у делегатов, но и у всех желающих.

В фокусе всемирной конференции, которая продлится почти неделю, — бизнес, технологии и цифровые инновации, личностный рост и общество. Пятого ноября в Saku Suurhall программу откроет мотивационный день Better You, на котором выступит один из самых долгожданных спикеров — Робин Шарма. Интерес, который вызвала его персона, сравним с ажиотажем вокруг какой-нибудь рок-звезды, и к настоящему времени билеты на этот день проданы. ”Помимо Шарма, выступят влиятельный канадский предприниматель и коуч Эрик Эдмидс, а также наш отечественный мотивационный тренер Пеэп Вайн, благодаря которому многие жители Эстонии решились кардинально изменить свою жизнь”, — сказала руководитель проекта Всемирного конгресса JCI — 2019 Кай Куузик-Гринбаум.

Второй и третий день конференции посвящены цифровым инновациям. Тему откроют Таави Рыйвас, Каспар Корьюс и Аллан Мартинсон, которые вместе с другими известными в Эстонии людьми представят местные истории успеха. У участников конференции будет возможность сразу же дать ход своей идее. ”Приглашаем на 48-часовой хакатон всех, кто хочет найти удачное решение какой-либо проблемы. Командами руководят опытные менторы — кто знает, может быть, именно на этой конференции зародится новый всемирно известный стартап”, — отметил Сийм Леписк, ответственный за цифровые темы конференции.