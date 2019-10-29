29.10.2019, 07:40

В Таллинне состоится международная конференция, посвященная личностному росту и управлению

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rus.delfi.ee
EST 2
Margo Külaots- Fortum
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Уже через неделю всемирная конференция международной организации JCI, объединяющей инициативную молодежь, соберет в Таллинне почти 5000 делегатов более чем из ста государств.

Как сообщают организаторы, конференция посвящена личностному росту и управлению. Возможность посетить лекции первоклассных спикеров на увлекательные темы есть не только у делегатов, но и у всех желающих.

В фокусе всемирной конференции, которая продлится почти неделю, — бизнес, технологии и цифровые инновации, личностный рост и общество. Пятого ноября в Saku Suurhall программу откроет мотивационный день Better You, на котором выступит один из самых долгожданных спикеров — Робин Шарма. Интерес, который вызвала его персона, сравним с ажиотажем вокруг какой-нибудь рок-звезды, и к настоящему времени билеты на этот день проданы. ”Помимо Шарма, выступят влиятельный канадский предприниматель и коуч Эрик Эдмидс, а также наш отечественный мотивационный тренер Пеэп Вайн, благодаря которому многие жители Эстонии решились кардинально изменить свою жизнь”, — сказала руководитель проекта Всемирного конгресса JCI — 2019 Кай Куузик-Гринбаум.

Второй и третий день конференции посвящены цифровым инновациям. Тему откроют Таави Рыйвас, Каспар Корьюс и Аллан Мартинсон, которые вместе с другими известными в Эстонии людьми представят местные истории успеха. У участников конференции будет возможность сразу же дать ход своей идее. ”Приглашаем на 48-часовой хакатон всех, кто хочет найти удачное решение какой-либо проблемы. Командами руководят опытные менторы — кто знает, может быть, именно на этой конференции зародится новый всемирно известный стартап”, — отметил Сийм Леписк, ответственный за цифровые темы конференции.

Восьмого ноября, в День чистого мира, участникам предлагается вместе поразмышлять на одну из самых злободневных тем: как оставлять после себя минимальный экологический след. ”Игнорирование экологического воздействия в бизнесе — это уже не неосведомленность, а нерадивость. Если сегодня еще возможно выделяться ресурсосберегающими решениями, то завтра от них уже будет зависеть конкурентоспособность”, — подчеркнула организатор Дня чистого мира Кади Кенк. Увлекательные и расширяющие кругозор доклады модерирует телерепортер ирландского происхождения Колм Флинн, который последние два года был тесно связан со Всемирным днем чистоты. Поскольку темы экологии особенно близки ориентированной на будущее молодежи, в этот день люди в возрасте 13–18 лет могут участвовать в конференции бесплатно.

Конференция в целом руководствуется идеей чистого мира и старается свести использование пластика к минимуму. ”За неделю до конференции мы начали всеэстонский сбор посуды, чтобы использовать тарелки и чашки по второму кругу. Также мы старались, чтобы связанные с конференцией материалы и сувениры были практичными и нужными”, — добавила Кай Куузик-Гринбаум.

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