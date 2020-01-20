В Таллинне резко выросли цены на парковку

По словам консультанта по коммерческой недвижимости 1Partner Леэло Ратас, это уже повлияло на ряд бизнес-районов столицы. Так, по ее словам, арендаторы коммерческих площадей в центре города недовольны ростом цены с десяти евро до 16 за день. ”Также увеличились цены на других парковках, расположенных в округе”, — заметила Ратас.

”В широком смысле во главе ценового ралли стоит город, который позволяет и частным фирмам устанавливать исключительно высокие тарифы. Дорогая и неудобная парковка уже оказала негативное воздействие на предприятия старого города и коммерческие площади”, — отметила она.

Специалист подчеркнула, что в следующие три года в Таллинне будет построено 175 000 м2 новых коммерческих площадей, и людям, которые там будут работать, также нужно будет где-то парковаться. Это в свою очередь приведет к росту производительности и стоимости парковочных земель.

”Парковка в качестве коммерческой земли — крайне прибыльная инвестиция, поскольку по сути не имеет расходов на администрирование. Многие частные парковки в Таллинне, несмотря на кусачие цены, представляют из себя совершенно неухоженные, неразмеченные, грязные и дырявые клоаки”, — отметила Ратас.

По ее словам, косвенно сложившая ситуация благоволит строительству коммерческих площадей на окраинах, где парковка удобнее и дешевле.