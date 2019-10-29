В Таллинне проведут восемь бесплатных семинаров для квартирных товариществ

На семинаре будет дан обзор актуальных вопросов управления квартирными товариществами. Одновременно там можно будет получить совет по юридическим вопросам и рекомендации по разрешению споров между соседями.

Всего таких семинаров, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, будет проведено восемь.

Кроме того, членам правления квартирных товариществ оказывается бесплатная помощь в зале обслуживания городской управы на пл. Вабадузе, 7. На юридическую консультацию можно попасть как по предварительной регистрации, так и в порядке живой очереди по понедельникам с 9 до 12, по вторникам — с 9 до 12 и с 13 до 17, а по четвергам — с 13 до 17 часов.

Зарегистрироваться можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 6 871 223,

"Сильные квартирные товарищества, — подчеркнула Вырк, — помогают создать в городе приятную и безопасную среду обитания. Мы хотим помочь им в разрешении и предупреждении появления повседневно возникающих проблем. С этой целью город ежегодно выделяет в своем бюджете около миллиона евро".

По данным регистра, в Таллинне около 6 тысяч квартирных товариществ.