В Таллинне появился автомат приема тары нового поколения. Он сам сортирует бутылки и банки

В машину нового типа можно сразу высыпать все содержимое большого мешка с тарой. Автомат Tomra R1 умеет самостоятельно сортировать пластиковую и стеклянную тару и делает это в среднем в пять раз быстрее, чем когда вы опускаете бутылки и банки в аппарат по одной.

”Эстонская система залоговой тары — одна из лучших в мире. Открытый в Kadaka Selver автомат — шаг в будущее. Такие удобные машины, куда не нужно помещать тару по одному предмету, довольно скоро станут совершенно привычными”, — сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

В прошлом году автоматы подобного типа впервые стали использовать магазины в Норвегии, Швеции и Финляндии, где они немедленно завоевали популярность у потребителей благодаря удобству, простоте, гигиеничности и скорости использования. Количество тары, которую люди сдают посредством новых автоматов, увеличилось более чем в два раза.

”Наше предприятие полностью перешло на сортировку мусора, и мы надеемся, что подобные технологические новшества создадут предпосылки для сдачи новых видов тары”, — отметила Ломп.

Машина самостоятельно сортирует жестяную и пластиковую тару, а стеклянную тару следует вручную помещать в установленный рядом автомат.

”Если всю тару складывать в один мешок, тяжелые стеклянные бутылки часто мнут жестяные банки. Мы рекомендуем собирать пластиковую и жестяную тару отдельно от стеклянной, чтобы автомат мог быстро и эффективно считывать штрих-коды”, — посоветовал Юри Лиллемяги, руководитель по продажам поставившей автомат фирмы Tomra Service OÜ.

”Мы уверены, что магазины начнут устанавливать новые автоматы повсюду в Эстонии, чтобы сделать жизнь потребителей еще проще и помочь в деле защиты окружающей среды”, — добавил Лиллемяги.

Следующий автомат приема тары нового поколения в ближайшем будущем будет установлен в Таллиннском порту.