В Таллинне подорожает с 1 августа отвод сточных вод
Водоканал Tallinna Vesi с 1 августа введет новые цены за услугу отвода и очистку сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ, передает rus.err.ee.
Водоканал Tallinna Vesi с 1 августа введет новые цены за услугу отвода и очистку сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ, передает rus.err.ee.
Сейчас по степени загрязненности цены делятся на восемь групп — с 2,03 евро до 4,33 евро за очистку одного кубометра стоков.
В новом прейскуранте цены разделены на три группы: в первой группе цена очистки кубометра стоков составляет 2,32 евро, во второй группе — 7,34 евро, в третьей группе — 31,67 евро.
При этом водоканал предупреждает, что не будет принимать стоки, в которых уровень загрязнений превышает установленный предел. Владелец слишком грязных стоков должен будет их предварительно очистить.
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