17.07.2019, 20:54

В Таллинне подорожает с 1 августа отвод сточных вод

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Marianne Kuusk

Водоканал Tallinna Vesi с 1 августа введет новые цены за услугу отвода и очистку сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ, передает rus.err.ee.

Сейчас по степени загрязненности цены делятся на восемь групп — с 2,03 евро до 4,33 евро за очистку одного кубометра стоков.

В новом прейскуранте цены разделены на три группы: в первой группе цена очистки кубометра стоков составляет 2,32 евро, во второй группе — 7,34 евро, в третьей группе — 31,67 евро.

При этом водоканал предупреждает, что не будет принимать стоки, в которых уровень загрязнений превышает установленный предел. Владелец слишком грязных стоков должен будет их предварительно очистить.

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