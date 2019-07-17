В Таллинне подорожает с 1 августа отвод сточных вод

Сейчас по степени загрязненности цены делятся на восемь групп — с 2,03 евро до 4,33 евро за очистку одного кубометра стоков.

В новом прейскуранте цены разделены на три группы: в первой группе цена очистки кубометра стоков составляет 2,32 евро, во второй группе — 7,34 евро, в третьей группе — 31,67 евро.

При этом водоканал предупреждает, что не будет принимать стоки, в которых уровень загрязнений превышает установленный предел. Владелец слишком грязных стоков должен будет их предварительно очистить.