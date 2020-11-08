В Таллинне по-прежнему самый дорогой бензин в странах Балтии

И на этой неделе самый дорогой бензин был в Таллинне, а самый дешевый — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подешевел на 0,9% до 1,119 евро за литр, а дизельное горючее — на 0,5% до 0,994 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,3% до 1,046 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 1,4% — до 0,916 евро за литр.

В Таллинне цены на бензин и дизельное горючее не изменились, и бензин на АЗС "Circle K" стоил 1,229 евро за литр, а дизельное горючее — 0,969 евро за литр.

Цена автогаза в Риге выросла на 1,9% — до 0,545 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза не изменилась и составляла 0,533 евро за литр, а в Таллинне автогаз подешевел на 2,6% и в пятницу стоил 0,601 евро за литр.