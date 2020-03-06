В Таллинне открывается новый торговый центр

В пятницу в столице откроется торговый центр Вяйке-Ярве (Пярнуское шоссе, 186), ориентированный на товары для строительства и интерьера.
Уникальное архитектурное решение здания позволяет быстро попадать с расположенной на крыше парковки напрямую во все находящиеся в центре салоны интерьера, сообщает RusERR. Ключевым арендатором на первом этаже является магазин Ehituse ABC, па третьем этаже расположится спортивный клуб MyFitness.
Кроме того, в центре откроется целый ряд салонов, предлагающих связанные с оформлением интерьера товары и услуги, пекарня, ресторан, комплекс Taluturg, а наиболее высокая часть центра отдана под офисы.
Всего центр Вяйке-Ярве вмещает до 365 рабочих мест.
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