В Таллинне открывается новый торговый центр

Уникальное архитектурное решение здания позволяет быстро попадать с расположенной на крыше парковки напрямую во все находящиеся в центре салоны интерьера, сообщает RusERR. Ключевым арендатором на первом этаже является магазин Ehituse ABC, па третьем этаже расположится спортивный клуб MyFitness.

Кроме того, в центре откроется целый ряд салонов, предлагающих связанные с оформлением интерьера товары и услуги, пекарня, ресторан, комплекс Taluturg, а наиболее высокая часть центра отдана под офисы.

Всего центр Вяйке-Ярве вмещает до 365 рабочих мест.