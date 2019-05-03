В Таллинне открылся первый в Эстонии магазин, построенный из картона

Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что предприятие открыло в центре Viru экспериментальный магазин под названием Labor 99, в котором будут тестироваться новые технологии и различные улучшающие обслуживание клиентов решения.

”Сам магазин в прядке эксперимента построен из сотового картона, сделанного из вторсырья. Сотовый картон может служить много лет, с другой стороны, это гибкий материал, и мы можем изменять свой экспериментальный магазин хоть каждую неделю”, — сказала Эстрин и добавила, что элементы интерьера нового представительства после утилизации могут быть использованы вторично.

Для строительства магазина было использовано 600 квадратных метров сотового картона.

В связи с открытием нового представительства на втором этаже торгового центра Viru Tele2 закрывает свой магазин в расположенном через дорогу центре Foorum. В представительстве Labor 99 в центре Viru будет работать также техническая поддержка Tele2, в которую люди смогут обращаться за помощью и консультациями по поводу своих смарт-устройств.