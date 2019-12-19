В Таллинне открылись два новых магазина Maxima

Сегодня, 19 декабря, Maxima открыла сразу два новых магазина: в Нымме, в историческом здании универмага Jannseni, для местных жителей открылся магазин пешей доступности Maxima X, а в центре города, на будьваре Эстония, 7, открылся магазин комфортного формата Express. В этом году Maxima открыла 4 новых магазина, еще одна Maxima X в Копли дожидается открытия.
По словам руководителя по операциям Maxima Eesti Юстинаса Кирбутаса, самым важным критерием при выборе места совершения покупок для жителей Эстонии является месторасположение магазина. Опросы потребителей показывают, что хотя жители нашей страны и не любят ходить в магазин, делают они это все же чаще латышей и литовцев: житель Эстонии посещает магазины 60 раз в месяц”, — сказал Юстинас Кирбутас. ”Желание каждый день потреблять свежие продукты питания заставляет людей чаще ходить в магазин, а самым предпочтительным местом совершения покупок является магазин рядом с домом или работой”, — добавил Юстинас Кирбутас.
В магазине Jannseni Maxima X почти 400 м2 торговой площади, на которой размещено 4000 наименований товаров в 53 категориях. Для удобного обслуживания клиентов в магазине имеются две обычные кассы и две кассы самообслуживания.
На открытии магазина старейшина района Нымме Грете Шиллис сказала: ”Жители Нымме с нетерпением ждали открытия нового магазина. Магазин на этом месте работает уже давно, и жителям Нымме важно, чтобы рядом с домом был магазин, в котором можно быстро совершать свои повседневные покупки.
Кроме этого, Maxima открыла сегодня по адресу Эстония пст., 7 новый комфортный магазин формата Express, в котором и таллиннцы, и гости столицы смогут покупать закуски, готовые блюда на обед и ужин, а также совершать быстрые покупки на каждый день. Комфортный магазин формата Express предлагает ассортимент из 2000 наименований различных товаров.
В этом году Maxima инвестирует в обновление своей сети магазинов и открытие новых магазинов почти 8 миллионов евро. В общей сложности Maxima открыла уже 4 магазина, а пятый магазин в Копли дожидается открытия. В этом году также были обновлены магазины в Нарве, Хаапсалу, Пыльтсамаа, два магазина в Тарту и три магазина в Таллинне.
В розничную сеть Maxima входят 84 магазина, из которых 57 это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и два комфортных магазина формата Express. В розничную сеть также входит восемь кулинарных цехов и центр логистики. Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Maxima Eesti работает 3700 человек. В соответствии с исследованием брендов стран Балтии, проведенным DDB Brand Capital, Maxima является предприятием с наилучшим соотношением цены и качества в Эстонии.
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