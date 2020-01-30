В Таллинне открылась деревня предпринимательства

”Приятно, что выбор места пал на Кристийне, ведь это один из активнейших районов города, где постоянно что-то происходит, — отметил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. — А сейчас добавилась еще и возможность для детей получить навыки предпринимательства. Все начинается с малого, и дети, которые придут сюда, получат опыт и навыки обращения с деньгами. Возможно, именно из юных учеников вырастут будущие предприниматели и новаторы, которые откроют новую страницу в истории Эстонии”.

На обучающие игры в Деревне предпринимательства ожидаются ученики уже с пятилетнего возраста и до 12 класса гимназии. Для каждой возрастной группы разработаны свои темы, например, для самых маленьких обучение начнут с понятия денег. Тема называется ”Мои деньги”.

Для старших приготовлено более серьезная программа: ”Предприимчивый гражданин”. Обучение будет проходить в искусственном городе, где есть все необходимое — магазин, пекарня, средства массовой информации, салон красоты, поликлиника, банк и горуправа. Дети выбирают себе профессию, получают за работу деньги и становятся участниками большой игры, в которой учатся видеть связи общества, экономики и так далее. Разумеется, им помогают опытные педагоги, чья роль в том числе и в умении задать наводящие вопросы, чтобы помочь детям использовать полученный опыт в решении повседневных вопросов.

Идея создания Деревни предпринимательства пришла из Тарту, где она действует уже некоторое время. Таллиннские детские сады и школы могут участвовать в программе бесплатно. А в будущем планируется предложить эту возможность и другим учебным учреждениям, расположенным вне Таллинна.