В Таллинне начала работу новая теплоэлектростанция на биотопливе

Койт добавил, что совместное производство тепла и электричества очень эффективно, поскольку благодаря высокому КПД станции тепло не теряется в воздухе — вся энергия направляется в тепловую и электрическую распределительные сети.
”Третья теплоэлектростанция Utilitas — важный объект с точки зрения обеспечения надежности теплоснабжения в Таллинне, поскольку при необходимости она может быть совершенно автономна. Во время возможных отключений электричества станция способна продолжать работу и снабжать горожан теплом”, — подчеркнул важность станции вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Электрическая мощность теплоэлектростанции Utilitas в Мустамяэ составляет 10 МВт, а тепловая мощность — до 47 МВт. Технологическую часть станции спроектировало и установило австрийское предприятие URBAS Maschinenfabrik, а паровая турбина была изготовлена в Германии на заводе MAN. Генеральным подрядчиком общестроительных работ выступила компания AS Maru Ehitus.
Общая стоимость запущенного в 2013 году инвестиционного проекта составила 48 миллионов евро. Проект финансировал управляемый SEB банком международный банковский синдикат.
В 2019 году компания Utilitas инвестировала 40 миллионов евро в обеспечение эффективности и экологичности производства энергии, в т.ч. в реновацию и строительство теплотрасс.
Utilitas — ведущий энергетический концерн Эстонии, основными сферами деятельности которого являются производство тепловой и электрической энергии и оказание услуги центрального отопления.
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