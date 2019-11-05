В Таллинне начала работу новая теплоэлектростанция на биотопливе

Станция будет снабжать теплом около 20 000 столичных домохозяйств, а электричеством сможет обеспечить порядка 40 000 подключенных к сети центрального отопления потребителей. Новая станция производит электричество и тепло из древесной щепы, полученной из отходов деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности Эстонии.

”Эстония нуждается в масштабных инвестициях с тем, чтобы сократить углеродный след, при этом предлагая потребителям тепловую и электрическую энергию, произведенную эффективным способом. Новая теплоэлектростанция Utilitas является еще одним свидетельством победного шествия возобновляемой энергии и вносит вклад в обеспечение надежности поставок энергии в любой ситуации”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

”Благодаря используемому на новой станции возобновляемому топливу, в ходе производства энергии в атмосферу не попадет большое количество CO2 — целых 130 000 тонн, и станция позволит сократить общий объем производимого Эстонией загрязнения. Кроме того, теплоэлектростанция является важным шагом к обеспечению надежности снабжения и энергетической безопасности Эстонии. В будущем станция станет основным источником энергии для всего производственного комплекса Мустамяэ, и поможет сократить зависимость от импортного фоссильного топлива”, — пояснил руководитель концерна Utilitas Прийт Койт.