В Таллинне начала работу новая теплоэлектростанция на биотопливе

Сегодня в Мустамяэ энергетический концерн Utilitas открыл новую теплоэлектростанцию, в которую предприятие вложило 48 миллионов евро. Это уже третья работающая на экологичном топливе теплоэлектростанция Utilitas в Таллинне.
Станция будет снабжать теплом около 20 000 столичных домохозяйств, а электричеством сможет обеспечить порядка 40 000 подключенных к сети центрального отопления потребителей. Новая станция производит электричество и тепло из древесной щепы, полученной из отходов деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности Эстонии.
”Эстония нуждается в масштабных инвестициях с тем, чтобы сократить углеродный след, при этом предлагая потребителям тепловую и электрическую энергию, произведенную эффективным способом. Новая теплоэлектростанция Utilitas является еще одним свидетельством победного шествия возобновляемой энергии и вносит вклад в обеспечение надежности поставок энергии в любой ситуации”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
”Благодаря используемому на новой станции возобновляемому топливу, в ходе производства энергии в атмосферу не попадет большое количество CO2 — целых 130 000 тонн, и станция позволит сократить общий объем производимого Эстонией загрязнения. Кроме того, теплоэлектростанция является важным шагом к обеспечению надежности снабжения и энергетической безопасности Эстонии. В будущем станция станет основным источником энергии для всего производственного комплекса Мустамяэ, и поможет сократить зависимость от импортного фоссильного топлива”, — пояснил руководитель концерна Utilitas Прийт Койт.
Койт добавил, что совместное производство тепла и электричества очень эффективно, поскольку благодаря высокому КПД станции тепло не теряется в воздухе — вся энергия направляется в тепловую и электрическую распределительные сети.
”Третья теплоэлектростанция Utilitas — важный объект с точки зрения обеспечения надежности теплоснабжения в Таллинне, поскольку при необходимости она может быть совершенно автономна. Во время возможных отключений электричества станция способна продолжать работу и снабжать горожан теплом”, — подчеркнул важность станции вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Электрическая мощность теплоэлектростанции Utilitas в Мустамяэ составляет 10 МВт, а тепловая мощность — до 47 МВт. Технологическую часть станции спроектировало и установило австрийское предприятие URBAS Maschinenfabrik, а паровая турбина была изготовлена в Германии на заводе MAN. Генеральным подрядчиком общестроительных работ выступила компания AS Maru Ehitus.
Общая стоимость запущенного в 2013 году инвестиционного проекта составила 48 миллионов евро. Проект финансировал управляемый SEB банком международный банковский синдикат.
В 2019 году компания Utilitas инвестировала 40 миллионов евро в обеспечение эффективности и экологичности производства энергии, в т.ч. в реновацию и строительство теплотрасс.
Utilitas — ведущий энергетический концерн Эстонии, основными сферами деятельности которого являются производство тепловой и электрической энергии и оказание услуги центрального отопления.
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